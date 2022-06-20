طلب المدرب الفرنسي رودي جارسيا، رحيل أحد لاعبي الفريق الكروي الأول بـ النصر كشرط لقبول مهمة تدريب النادي في الموسم المقبل.

وكان أصفر الرياض فكّر في ضم جارسيا لخلافة الأرجنتيني ميجيل روسو في تدريب الفريق الأول بموسم 2022/2023.

بيتي مارتينيز في طريقه لمغادرة النصر

الإعلامي والناقد الرياضي عناد الرشيد ذكر عبر حسابه في “تويتر” أن جارسيا اشترط الاستغناء عن الأرجنتيني بيتي مارتينيز مع عدد كبير من أجانب الفريق للموافقة على تدريب أصفر الرياض.

بيتي مارتينيز كان ارتبط اسمه بالرحيل عن أصفر الرياض والعودة لنادي ريفر بليت الأرجنتيني في الموسم المقبل.

وكان بيتي مارتينيز عانى من الإصابة منذ مارس 2021 وغاب لفترة طويلة عن النصر ولم يشارك بالمباريات.

وفي وقت سابق، ذكر موقع Calcio Mercato الإيطالي بأن الاتفاق بين النصر وجارسيا تم والمدرب الفرنسي سيكون مدربًا لأصفر الرياض بموسم 2022/ 2023.

أضاف الموقع الإيطالي أن النصر يملك حق إنهاء العقد في حال فشل المدرب جارسيا في قيادة أصفر الرياض للمشاركة بـ دوري أبطال آسيا.