أعلنت جامعة أم القرى عن حاجتها لشغل عدد (21) وظيفة، من الوظائف التعليمية (مدرس لغة) بالإحلال وذلك بنظام التعاقد بدوام كامل عن طريق المسابقة الوظيفية وذلك بمقر الجامعة الرئيسي وفروعها.
– شروط التقديم على الوظائف:
- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
- أن يكون لائقاً صحياً، وحسن السيرة والسلوك.
- أن يكون المتقدم متخرجاً من جامعة سعودية، وفي حالة التخرج من جامعة غير سعودية فيجب أن تكون الشهادة معادلة من قبل وزارة التعليم.
- ألا يزيد عمر المتقدم عن 35 عاماً.
- ألا يقل التقدير في مرحلة الماجستير عن (جيد جداً).
- الحصول على شهادة الماجستير في اللغويات التطبيقية (لغة إنجليزية) أو في تدريس اللغة الإنجليزية للناطقين بغيرها (TESOL)، أو ما يعادلها.
- الحصول على درجة لا تقل عن (6) في اختبار الآيلتس أو ما يعادلها في اختبار التوفل (60) في المحوسب و (500) في الورقي.
- اجتياز معايير المفاضلة الأكاديمية للأقسام والكليات.
- استيفاء أي متطلبات أخرى تطلبها الجامعة.
- تكون أولوية التعاقد لخريجي برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي.
– يلزم إرفاق الوثائق التالية إلكترونياً:
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السيرة الذاتية.
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صورة من الهوية الوطنية.
- صورة من المؤهلات العلمية (الشهادات والسجل الأكاديمي).
- صورة من معادلة الشهادة من وزارة التعليم (في حال كانت ممنوحة من جامعة غير سعودية).
- جميع الوظائف بنظام التعاقد، علماً بأن الترشيح على هذه الوظائف لا يُعد توظيفاً نهائياً.
- الأولوية لمن لا يشغل وظيفة حكومية.
|الكلية
|القسم
|الرتبة
|التخصص
|الجنس
|العدد
|المقر
|الكلية الجامعية بأضم
|الكلية الجامعية بأضم
|مدرس لغة
|اللغويات التطبيقية (اللغة الانجليزية)
|ذكر
|2
|أضم
|الكلية الجامعية بأضم
|الكلية الجامعية بأضم
|مدرس لغة
|اللغويات التطبيقية (اللغة الانجليزية)
|أنثى
|2
|أضم
|مركز اللغة الانجليزية
|مركز اللغة الانجليزية
|مدرس لغة
|اللغويات التطبيقية (اللغة الانجليزية)
|ذكر
|7
|مكة
|مركز اللغة الانجليزية
|مركز اللغة الانجليزية
|مدرس لغة
|اللغويات التطبيقية (اللغة الانجليزية)
|أنثى
|10
|مكة
– علماً بأن آخر موعد للتقديم هو يوم الاثنين 5 ذو الحجة 1443 هـ، الموافق 4 يوليو 2022 م.
– فعلى من تنطبق عليه شروط التقديم المدرجة في هذا الإعلان التقديم عبر الرابط (اضغط هنا)
– لمعرفة آلية وطريقة التقديم يرجى الاطلاع على الرابط التالي (اضغط هنا).
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