أعلنت جامعة أم القرى عن حاجتها لشغل عدد (21) وظيفة، من الوظائف التعليمية (مدرس لغة) بالإحلال وذلك بنظام التعاقد بدوام كامل عن طريق المسابقة الوظيفية وذلك بمقر الجامعة الرئيسي وفروعها.

– شروط التقديم على الوظائف:

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية. أن يكون لائقاً صحياً، وحسن السيرة والسلوك. أن يكون المتقدم متخرجاً من جامعة سعودية، وفي حالة التخرج من جامعة غير سعودية فيجب أن تكون الشهادة معادلة من قبل وزارة التعليم. ألا يزيد عمر المتقدم عن 35 عاماً. ألا يقل التقدير في مرحلة الماجستير عن (جيد جداً). الحصول على شهادة الماجستير في اللغويات التطبيقية (لغة إنجليزية) أو في تدريس اللغة الإنجليزية للناطقين بغيرها ( TESOL )، أو ما يعادلها. الحصول على درجة لا تقل عن (6) في اختبار الآيلتس أو ما يعادلها في اختبار التوفل (60) في المحوسب و (500) في الورقي. اجتياز معايير المفاضلة الأكاديمية للأقسام والكليات. استيفاء أي متطلبات أخرى تطلبها الجامعة. تكون أولوية التعاقد لخريجي برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي.

– يلزم إرفاق الوثائق التالية إلكترونياً:

السيرة الذاتية.

صورة من الهوية الوطنية.

صورة من المؤهلات العلمية (الشهادات والسجل الأكاديمي).

صورة من معادلة الشهادة من وزارة التعليم (في حال كانت ممنوحة من جامعة غير سعودية).

جميع الوظائف بنظام التعاقد، علماً بأن الترشيح على هذه الوظائف لا يُعد توظيفاً نهائياً.

الأولوية لمن لا يشغل وظيفة حكومية.

الكلية القسم الرتبة التخصص الجنس العدد المقر الكلية الجامعية بأضم الكلية الجامعية بأضم مدرس لغة اللغويات التطبيقية (اللغة الانجليزية) ذكر 2 أضم الكلية الجامعية بأضم الكلية الجامعية بأضم مدرس لغة اللغويات التطبيقية (اللغة الانجليزية) أنثى 2 أضم مركز اللغة الانجليزية مركز اللغة الانجليزية مدرس لغة اللغويات التطبيقية (اللغة الانجليزية) ذكر 7 مكة مركز اللغة الانجليزية مركز اللغة الانجليزية مدرس لغة اللغويات التطبيقية (اللغة الانجليزية) أنثى 10 مكة

– علماً بأن آخر موعد للتقديم هو يوم الاثنين 5 ذو الحجة 1443 هـ، الموافق 4 يوليو 2022 م.

– فعلى من تنطبق عليه شروط التقديم المدرجة في هذا الإعلان التقديم عبر الرابط ( اضغط هنا