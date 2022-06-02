أعلنت جامعة الأمير سطام بدء إدخال الرغبات لطلاب وطالبات السنة التحضيرية، في الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 1444هـ.

مباشر | تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض احتفال جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بتخريج طلابها https://t.co/fRhlc3fUnx — جامعة الأمير سطّام (@psau_edu_sa) June 1, 2022

وأوضحت عمادة شؤون القبول والتسجيل لجامعة الأمير سطام إتاحة ترتيب الرغبات لطلاب وطالبات السنة التحضيرية للتخصيص في الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 1444هـ للمتوقع إنهاؤهم السنة التحضيرية بنهاية الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 1443هـ، وذلك من خلال بوابة الخدمات الأكاديمية للطالب حتى يوم الخميس 17-11-1443هـ.

وناشدت الجامعة جميع الطلاب والطالبات بالمبادرة في ترتيب رغباتهم، موضحة تخصيص من لم يدخل رغباته في البوابة الأكاديمية حسب المقاعد المتاحة لكل تخصص.