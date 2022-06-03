تستعد كلية الإعلام والاتصال في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، لإطلاق أول برنامج بكالوريوس للسينما والمسرح على مستوى جامعات المملكة، العام المقبل.

جامعة الإمام تواكب تطوير القطاعات الفنية

وقال الدكتور سعد بن سعود بن محمد عميد كلية الإعلام والاتصال بالجامعة في تصريح لوكالة الأنباء السعودية: إن الكلية تضع اللمسات النهائية للبرنامج، الذي جاء لمواكبة تطوير القطاعات الثقافية والفنية والترفيهية التي تتضمنها رؤية المملكة 2030، وتنص عليها اتفاقية التعاون بين وزارة الثقافة ووزارة التعليم لتعزيز البرامج التعلمية والأنشطة الثقافية في قطاع التعليم.

وأضاف بن سعود: “سنسهم من خلال هذا البرنامج في صنع مسارات عملية للثقافة والفنون بالمملكة بما يضمن توفير بيئة تعليمية حاضنة للمواهب الوطنية الإبداعية، حيث تحتاج تلك القطاعات إلى متخصصين مؤهلين في ظل عدم وجود برامج مماثلة تقدمها الجامعات السعودية لمرحلة البكالوريوس حالياً التي تعد من التخصصات الاتصالية الداعمة لتطور وتنمية المجالات التي تتضمنها الرؤية”.

تحكيم خبراء دوليين

ولفت إلى أن البرنامج قام بتحكيمه خبراء عالميين وفق أحدث الممارسات الدولية، ليؤهل خريجيه للعمل في العديد من الوظائف المهنية في مجالات: كتابة السيناريو، والإخراج السينمائي والمسرحي، والنقد الفني والجمالي، والإنتاج الدرامي، وإنتاج الرسوم المتحركة، ومهارات الأداء المسرحي والسينمائي، والمؤثرات السمعية والبصرية، والإدارة السينمائية والمسرحية وغيرها.

وأشار عميد كلية الإعلام والاتصال إلى أن الكلية ستستمر العام القادم في طرح مجموعة من الدبلومات العليا في الإعلام المصنفة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وتستهدف المهنيين والمهنيات وخريجي وخريجات التخصصات الجامعية ذات الصلة في مجالات “الإعلام السياحي، والإعلام الرياضي، والإعلام الاقتصادي، والإعلام الصحي، والإعلام السياسي، والإعلام العسكري، والإعلام التربوي.

وأوضح أن الكلية أطلقت الفصل الثاني من العام الحالي أول برنامج دكتوراه مشترك في فلسفة الإعلام والاتصال، يضم جميع أقسام الإعلام في برنامج واحد، وتشمل: “إعلان واتصال تسويقي، وجرافيك ووسائط متعددة، وعلاقات عامة، وإذاعة وتلفزيون وفيلم، وصحافة ونشر إلكتروني، ويهدف إلى تحقيق مقاصد الجامعة في رفع كفاءة وجودة برامج الدراسات