وافق مجلس جامعة الحدود الشمالية على فتح القبول في عدد من برامج الماجستير للعام الجامعي 1444هـ في كل من (ماجستير الآداب في اللغة العربية، والمناهج وطرق التدريس بمساراته الستة، وتقنيات التعليم وماجستير العلوم في الفيزياء)، وذلك خلال عقد اجتماعه العاشر أمس، برئاسة رئيس الجامعة الدكتور محمد بن يحيى الشهري.

كرسي بحثي في جامعة الحدود الشمالية

كما وافق المجلس على إنشاء كرسي بحثي تحت مسمى “كرسي الممارسات التعليمية عالية التأثير”, والموافقة على تعيين عدد من مبتعثي الجامعة على وظيفة أستاذ مساعد في عدد من كليات الجامعة ممن استكملوا دراسة الدكتوراه واستوفوا شروط التعيين، والموافقة على خطة الشراكة المجتمعية والتقويم الصيفي وخطة البرامج التدريبية الصيفية المقدمة من عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر لعام 1443هـ والتقويم الأكاديمي لعام 1444هـ, بالإضافة إلى عدد من الموضوعات المتعلقة بالشأن الأكاديمي وغيرها.