أعلنت جامعة الطائف ممثلةً في عمادة القبول والتسجيل، اليوم بدء قبول طلبات الراغبين في تسجيل مواد الفصل الصيفي عبر المنظومة الجامعية وحتى يوم السبت 19/11/1443هـ .

آلية ومتطلبات التسجيل

وأكدت الجامعة أن آلية ومتطلبات التسجيل في الفصل الصيفي يكون للطلاب والطالبات المتبقي على تخرجهم 12 ساعة فما دون، حيث يسمح لبقية طلبة الجامعة بالتسجيل في المقررات المطروحة حسب تاريخ الالتحاق بالجامعة وحسب السعة المتاحة في المقررات المطروحة، ولا يسمح لأي طالب خريج الاعتذار عن الفصل الصيفي بعد اعتماد فتح المقررات، موضحة أنه سيتم استقبال طلبات الطلبة الزائرين اعتباراً من يوم الأحد 20/11/1443هـ وحتى يوم الاثنين 21/11/1443هـ.

عمادة القبول والتسجيل

ودعت الجامعة ممثلةً في عمادة القبول والتسجيل طلبة الجامعة المتوقع تخرجهم خلال الفصل الصيفي الجاري إلى تسجيل موادهم عن طريق المنظومة الجامعية والإطلاع على إعلان الجامعة وتفاصيله عبر المنظومة الجامعية أو على حساب موقع التواصل الاجتماعي تويتر، حيث اعتمدت الجامعة الفصل الصيفي للعام الجاري حضورياً، وحددت الجامعة آلية التسجيل لطلبة دفعة (38 – و40) فما قبل عن طريق الويب، وإعلان موعد بداية الدراسة في الفصل الصيفي الذي يبدأ يوم الأحد 20/11/1443هـ، وموعد استئناف الدراسة بعد إجازة عيد الأضحى، وبداية الاختبارات النهائية للفصل الصيفي.