أكد رئيس جامعة بيشة أ.د محمد بن محسن صفحي أن التحول إلى نظام الفصول الدراسية الثلاثة جاء استجابة لمتطلبات التنمية، وإسهاماً في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وأهداف برنامج تنمية القدرات البشرية، وتلبيةً لاحتياجات وظائف المستقبل.

دراسة التحول لهذا النظام

وقال الدكتور صفحي إنّ جامعة بيشة عملت على دراسة التحول لهذا النظام منذ الإعلان عنه من جانب وزارة التعليم، وبحثت الآليات ووضعت الخطط والبرامج كي يتم التحول بكفاءة، وبما يخدم العملية التعليمية والطلبة وأعضاء هيئة التدريس، ويحقق الاستفادة المثلى من هذا النظام.

متطلبات سوق العمل

ونوه بأن النظام الجديد يهدف إلى ردم الفجوة بين المخرجات ومتطلبات سوق العمل، ورفع كفاءة الخريجين، وتعزيز كفاءة المنظومة التعليمية وزيادة التنافسية، فضلا عن الاستثمار الأمثل لأيام العام الدراسي، والموارد التعليمية، ورفع نواتج التعلّم، بما ينعكس إيجاباً على المخرجات.

وأعرب رئيس جامعة بيشة عن ثقته في أن جميع منسوبي الجامعة سوف يساهمون في أن يحقق النظام أهدافه المرجوة؛ تحقيقًا لتطلعات وطننا الغالي في الوصول بمخرجات التعليم للمستويات العالمية.