أعلنت جامعة جازان عن رغبتها في التعاون (بنظام الساعة) مع الكفاءات العلمية الحاملين للماجستير أو الدكتوراه في عدد من التخصصات الصحية والهندسة والعلمية والإدارية والنظرية المحددة.

شروط التقديم

وحددت جامعة جازان شروط التقديم على الوظائف كالتالي:

أن يقتصر التقديم على الحاصلين على درجتي الدكتوراه أو الماجستير فقط.

أن يكون متخرجًا من جامعة سعودية، وفي حاله التخرج من جامعة غير سعودية فيجب أن تكون الشهادة معادلة لدى وزارة التعليم.

لا يقل التقدير عن جيد جدًا في أي درجة علمية حصل عليها.

أن يكون المتقدم حسن السيرة والسلوك.

اجتياز معايير المفاضلة الأكاديمية للأقسام والكليات.

استيفاء أي متطلبات أخرى يراها القسم الأكاديمي والكلية.

القدرة على التعامل مع الأنظمة التعليمية الإلكترونية.

ألا يكون قد أخل بأي من واجبات الوظيفة التي يعمل بها أو قيد المساءلة أو صدر بحقه قرار تأديبي مخل بالآداب وبشرف المهنة وللمجلس العلمي التحقق من ذلك.

لا يحق للمتعاون أو المتعاونة مطالبة جامعة جازان أو أي من فروعها بالتوظيف جراء الاستفادة من خدمات التعاون.

يلزم أن تكون الوثائق والمستندات المطلوبة بصيغة PDF.

سيتم إلغاء واستبعاد أي طلب غير مكتمل الشروط والضوابط أو اختلاف المعلومات المقدمة من خلال الموقع الإلكتروني.

على المتقدم الاطلاع على قائمة التخصصات المطلوبة وتحديد التخصص المتوافق مع المؤهلات التي يحملها.

يتم التقديم على الطلب وتعبئة جميع الحقول ورفع كافة المستندات المطلوبة من خلال موقع الجامعة الإلكتروني “عبر منصة الخدمات الإلكترونية”

متابعة الطلب وذلك بالدخول على موقع الجامعة الإلكتروني ” منصة الخدمات الإلكترونية” بعد إغلاق التقديم والذي يتم تحديثه باستمرار حسب الإجراءات التي تتم على الطلب.

المستندات المطلوبة

صورة من المؤهلات العلمية.

صورة الهوية الشخصية.

السيرة الذاتية.

شهادات الخبرة إن وجدت.

موافقة جهة العمل (إن وجدت).

صورة من معادلات الشهادات من وزارة التعليم في حالة الحصول على المؤهل خارج المملكة.

صورة من تصنيف هيئة التخصصات الصحية لحملة الزمالات والبوردات وشهادات الاختصاص (الطبية).

وأشارت جامعة جازان، إلى أنه يمكن استعراض فرص التعاون والتقديم من خلال الرابط التالي: (من هنا).