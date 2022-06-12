أعلنت جامعة طيبة اعتمادها خطة الفصول الدراسية الثلاثة بدءًا من العام الدراسي القادم ١٤٤٤هـ، وذلك تماشيًا مع استراتيجية ومنهجية وزارة التعليم لتطوير منظومة التعليم الجامعي؛ وتحقيقًا لمستهدفات برنامج تنمية القدرات البشرية ورؤية المملكة 2030″.

نظام الثلاثة فصول

وقال رئيس جامعة طيبة الدكتور عبدالعزيز السراني أن الجامعة اعتمدت نظام الثلاثة فصول بدءًا من العام الدراسي القادم وذلك من خلال إبقاء الخطط للبرامج الأكاديمية المعتمدة كما هي بتوزيع خطة الدراسة على (3) فصول في العام الدراسي مع تعديل ساعات الاتصال للمقررات للمحتوى العلمي في عدد أسابيع أقل من النظام الفصلي، وفقًا للدليل الاسترشادي للثلاث فصول الدراسية، والمعتمد من وزارة التعليم. وأضاف معاليه أن كل فصل دراسي يتضمن ١٢ أسبوعًا دراسيًا وأسبوع الاختبارات الفصلية.

القبول في جامعة طيبة

كما نوه رئيس الجامعة إلى أنه سيتم تقليص القبول في التخصصات النظرية بنسبة 60٪ وزيادة مقاعد القبول للتخصصات العلمية الصحية والتطبيقية والهندسية والحاسوبية وذلك وفق برامج مستحدثة جديدة؛ وآلية قبول مواكبة لرؤية المملكة 2030 ومتوافقة مع متطلبات الأنشطة الاقتصادية واحتياجات سوق العمل في القطاعين الحكومي والخاص.

بالوقت ذاته، أضاف أن جامعة طيبة تعمل حاليًا على تطوير آلية جديدة في قبول العام القادم ١٤٤٤هـ تتضمن عدة مراحل مضيفًا أن القبول للعام القادم سيكون مرن ومباشر وذلك وفق ضوابط وآلية محدده سيتم الإعلان عنها قريبًا عند الانتهاء من وضع المعايير والمتطلبات الخاصة بذلك قبل بدء عملية القبول الجديدة للعام الجامعي القادم.