أزيلت مؤخرًا نحو ستة آلاف نحلة من داخل جدران منزل زوجين عمره 100 عام في مدينة أوماها بولاية نبراسكا الأمريكية.

وقال توماس ومارلو غوتيير لـ”أوماها وورلد هيرالد”: إنهما كانا يزرعان زهورًا صديقة للنحل خارج منزلهما بوسط المدينة، لكن لم يتوقعا أن ينتقل النحل إليه.

وتسلل النحل على الأرجح عبر ثقب في ملاط الطوب الخارجي.

نحل في المنزل:

واكتشف الزوجان النحل بعد أن لاحظا أن العديد منه يطير خارج نافذة المطبخ ووجدا حوالي 30 نحلة في غرفة نوم بالطابق الثاني.

قال توماس غوتيير وهو عميد متقاعد في جامعة نبراسكا بأوماها والذي كان يدير مركز دراسات أفغانستان هناك: ”إذا وضعت أذنك على الجدار تستطيع أن تسمع الطنين”.

وأضاف غوتيير أن فكرتهما الأولى كانت استخدام المبيد ”ولكن كنا نقرأ وهناك العديد من البرامج الرائعة على، بي بي إس نيتشر، عن مدى أهمية النحل لتلقيح العالم الذي نعيش فيه”.

نقل آمن:

واتصل الزوجان باثنين من أعضاء نادي أوماها للنحل الذي تحمل 600 دولار لنقل النحل بشكل آمن.

وعثر في الجدار على ثلاثة أقراص عسل سمكها بوصتين (خمسة سنتيمترات) وقطرها حوالي 9 بوصات (23 سنتيمترًا) داخل الجدار.