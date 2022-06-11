نشرت قناة عين جدول دروس الحصص اليومية لجميع المراحل الدراسية من الأسبوع الحادي عشر للفصل الدراسي الثالث، على تردد عربسات 12437، في بث مباشر في بث مباشر من الساعة 7:30 صباحًا، ويُعاد طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على اليوتيوب: هنا أو من خلال منصة مدرستي.

كما نشرت قناة عين عبر حسابها بموقع تويتر، جدول دروس الحصص اليومية للتربية الخاصة من الأسبوع الحادي عشر للفصل الدراسي الثالث، في بث مباشر من الساعة 7:30 صباحًا، ويُعاد طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على اليوتيوب، أو منصة مدرستي.

كذلك نشرت جدول دروس الحصص اليومية للصفوف (الأول والثاني والثالث الابتدائي) من الأسبوع الحادي عشر للفصل الدراسي الثالث، في بث مباشر من الساعة 7:30 صباحًا، ويُعاد طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على اليوتيوب: هنا