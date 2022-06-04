تشهد منطقة جدة آرت بروميناد بموسم جدة تنافس مشروعات الأسر المنتجة وأصحاب المشروعات الناشئة والصغيرة والمتوسطة؛ من خلال “سوق السبت” الذي يقام كل أسبوع في المنطقة؛ كنافذة للعديد من عشاق التسوق والترفيه.

ويشارك أصحاب هذه المشروعات من الجنسين ضمن فعاليات موسم جدة؛ بمعروضاتهم المتنوعة التي تتوزع ما بين أطعمة، وإكسسوارات، وهدايا، ورسومات، والعديد من المستلزمات الأخرى، كما تشارك الأسر المنتجة وأصحاب الأفكار والمبادرات ورواد الأعمال بمنتجاتهم.

ويحظى “سوق السبت” باهتمام زوار جدة آرت بروميناد ومحبي التسوق حيث تضفي هذه الفعالية أجواءً ممتعة على المنطقة مع باقي الفعاليات الترفيهية التي تشهدها يوميًّا، حيث يتميز سوق السبت بإطلالته الساحرة على شاطئ البحر ليمنح الزائر تجربة تسويقية ترفيهية فريدة.

وتحول السوق منذ انطلاقته إلى نافذة مهمة للشباب والشابات والأسر المنتجة لتسويق منتجاتهم وعرضها لزوار الموسم وتطوير مهاراتهم والاستفادة من فرص الموسم بما يعود عليهم وعلى أسرهم بالفائدة.