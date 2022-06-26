قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، إن جدري القرود في الوقت الحالي لا يمثل حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقًا عالميًا.

وأضاف: “بالرغم من أن تفشي جدري القردة يشكل تهديداً صحياً يثير قلقاً بالغاً لكنه لا يشكل في الوقت الراهن حالة طوارئ صحية عالمية”.

هواجس التفشي

وأشار إلى أنه بعد الاجتماع بلجنة الطوارئ تبين وجود هواجس جدية بشأن حجم التفشي الحالي وسرعته؛ لافتًا إلى تضارب آراء الخبراء في حجم الخطورة وتفشي المرض؛ إلا أن اجتماع اللجنة في ذاته يعكس حالة القلق.

حماية بنسبة 85%

يذكر أن مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية، قالت في وقت سابق: “إن هناك نوعين من اللقاحات المعتمدة للجدري في الولايات المتحدة، وهما (جينيوس) و(أكام 2000)، وتمت الموافقة على استخدام جينيوس فقط لجدري القرود”.

ويرجح الخبراء العلميون أن جدري القرود لن يتطور إلى جائحة مثل كورونا أو سارس، فيما تشير دراسات إلى أن لقاحات جدري القرود توفر حماية بنسبة 85% للوقاية من المرض.

أعراض جدري القرود

وتشمل الأعراض الأولى لجدري القرود الحمى، والصداع، وآلام العضلات، وآلام الظهر، وتضخم الغدد الليمفاوية، والقشعريرة والإرهاق.

يمكن أن يظهر الطفح الجلدي أيضًا، عادةً على الوجه أولاً ثم على أجزاء أخرى من الجسم بما في ذلك الأعضاء التناسلية، يمكن أن يبدو الطفح الجلدي في البداية مثل جدري الماء.

كيف ينتشر عبر الملابس؟

1- لمس الملابس والأفرشة والمناشف التي يستخدمها المصاب.

2- لمس البثور الجلدية وقشور جروح عند المصاب.

3- عن طريق سعال وعطس المصاب.

4- اتصال مباشر بسوائل جسد المصاب.

متى تتلقى اللقاح؟

وبالرغم من انتشار المرض؛ إلا أن المراكز البحثية توصي بالتطعيم فقط للأشخاص الذين من المحتمل أن يتلامسوا مع جدري القرود، مثل عمال المختبرات، وبعض الأفراد العسكريين.