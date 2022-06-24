كشفت رابطة الدوري الإسباني عن جدول مباريات الدوري للموسم الجديد 2022/ 2023.

وكان ريال مدريد فاز باللقب، لموسم 2021/ 2022 بفارق 13 نقطة عن برشلونة “أقرب ملاحقيه”، فيما استطاع كل من أتلتيكو مدريد وإشبيلية احتلال المركزين الثالث والرابع على التوالي، ليحجزا مكانهما في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل 2022-23.

موعد انطلاق الدوري الإسباني:

وتنطلق مباريات الليجا يوم 14 أغسطس المقبل.

وستكون مواجهات الجولة الأولى عبارة عن “أتلتيك بيلباو ضد ريال مايوركا، برشلونة ضد رايو فاييكانو، ريال بيتيس ضد إلتشي، سيلتا فيغو ضد إسبانيول، قادش ضد ريال سوسيداد، أوساسونا ضد إشبيلية، ألميريا ضد ريال مدريد، خيتافي ضد أتلتيكو مدريد، بلد الوليد ضد فياريال، فالنسيا ضد جيرونا”.

وسوف يواجه ريال مدريد غريمه التقليدي، برشلونة في ذهاب الليجا يوم 16 أكتوبر المقبل في الجولة التاسعة، بينما تقام مباراة العودة يوم 19 مارس 2023 في المرحلة الـ26 من الدوري الإسباني.

متى تنتهي مباريات الدوري ؟

جدير بالذكر أن الليجا سوف تنتهي يوم 4 يونيو من العام المقبل، وهو موعد متأخر لانتهاء الدوري؛ امتدادًا لتأثيرات موعد كأس العالم 2022.