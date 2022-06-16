كشفت رابطة الدوري الإنجليزي اليوم الخميس عن جدول مباريات موسم 2022/2023 الذي ينطلق في الخامس من أغسطس المقبل.

أبرز مباريات الجولة الأولى بـ الدوري الإنجليزي

وسيخوض ليفربول أول مباراة له أمام فريق فولهام الصاعد حديثًا للدوري الممتاز، أما مانشستر سيتي حامل اللقب فسوف يواجه فريق ويست هام يونايتد.

تشيلسي سيواجه إيفرتون بملعب جوديسون بارك، بينما يستضيف مانشستر يونايتد نظيره برايتون.

ويلعب آرسنال مع فريق كريستال بالاس أيضًا بالجولة الأولى.

وستكون بقية مواجهات الجولة الأولى كالتالي: “أستون فيلا وبورنموث.

ليستر سيتي وبرينتفورد.

توتنهام وساوثهامبتون.

مانشستر يونايتد وبرايتون.

ليدز يونايتد وولفرهامبتون.

نيوكاسل ونوتنجهام فورست.

إيفرتون وتشيلسي.

يذكر أن فريق مانشستر سيتي كان تُوج بـ الدوري موسم 2021/2022 بفارق نقطة واحدة عن ليفربول صاحب المركز الثاني.