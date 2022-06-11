حذر استشاري طب وجراحة القدم والكاحل، الدكتور خالد إدريس، من ارتداء “النعال”، مؤكدًا أنها غير صحية وتسبب تقرحات وتسطح للقدم.

فيديو | د. خالد إدريس استشاري طب وجراحة قدم والكاحل: الأحذية مثل "النعال" غير صحية وتسبب تقرحات وتسطح للقدم ولبس الأحذية "الرياضية" يوميا هو الأفضل#برنامج_120#الإخبارية pic.twitter.com/dlDfJfSE4U — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) June 11, 2022

أنواع الأحذية

وقال إدريس في مقابلة مع “برنامج 120” المذاع على قناة الإخبارية، إن الأحذية نوعان الأول طبي والآخر صحي، موضحًا أن الأحذية التي يتم شرائها من المحلات التجارية يكون صحيًا، أما الطبي فيتم شرائه من محلات الأجهزة والمستلزمات الطبية.

المواصفات الصحية للحذاء

وأضاف أن المواصفات العامة الصحية للحذاء يجب أن يكون عريض من الأمام وعميق، ولا توجد به أي خياطة من الداخل لعدم حدوث جروح، ويكون مبطنًا من الأسفل، بمادة معينة تحافظ على القدم وتستخدم لحماية قدم من لديهم سكري”.

ونصح إدريس بارتداء الأحذية “الرياضية” بصفة عامة يوميا، والذي يميل إلى القساوة، لأنه صحي.

وحذر من ارتداء الأحذية مثل “النعال” التي تعد غير صحية وتسبب تقرحات وتسطح للقدم وتشققات في الكعب والتي تتسبب في جروح وخراجات.