اكتشف أطباء في الجزائر، مفاجأة صادمة في ظهر شاب بعد معاناته من ألم شديد منذ 26 عامًا، ذهب على إثره أخيرًا للفحص.

وقال تقرير لصحيفة “الشروق” الجزائرية، اكتشف الأطباء في جسد الشاب فارس من ولاية سطيف، عقب الكشف والتصوير، وجود سكين مغروسة في ظهره منذ عام 1996، بعدما تعرضه للطعن آنذاك.

طعنة في الظهر

وأوضح التقرير أن الشاب خضع لعملية عقب تعرضه للطعنة، لكن الطبيب أغلق الجرح، تاركًا السكين في جسده.

وعلى مدار الأعوام التي تلت هذه السنة، عانى فارس من آلام مبرحة في الظهر، وتناول المسكنات حتى اكتشف الأمر بعدما زار أحد الأطباء في الولاية، وأجرى له تصويرًا إشعاعيًا، ليجد جسمًا غريبًا في ظهره.

وحسب الصحيفة الجزائرية، اعتقد الطبيب أن هناك خللًا في جهاز التصوير، ليجعله يطلب من المريض إجراء صورة في عيادة أخرى، ليجد الجزء الأمامي من سكين في ظهره.

خطورة التدخل الطبي

وبعد مراجعة المريض عددًا من الأطباء، أجمعوا على خطورة التدخل الجراحي لإخراج السكين، نظرًا لقربها من النخاع الشوكي. لكن فارس لم ييأس والتقى طبيبًا في مستشفى مصطفى باشا بالعاصمة، ووافق على إجراء العمل الجراحي له قريبًا، بعد الانتهاء من عدد من التحاليل الطبية.