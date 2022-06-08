أعادت مؤسسة جسر الملك فهد، تأكيدها على ضرورة أن تكون السيارة مسجلة باسم الشخص الذي يقودها لعبور الجسر، أو وجود تفويض باسم قائد المركبة بحسب الجهة المعنية.

وتلقت مؤسسة جسر الملك فهد سؤالًا من أحد المتابعين، يقول خلاله: “مسافر للبحرين الليلة إن شاء الله. معي سيارة ليست باسمي. وكالة إلكترونية وغيرها مطلوب شي؟”.

وأجابت على السؤال، بالرد: “يلزم تفويض باسم قائد المركبة لدول مجلس التعاون حسب الجهة المعنية”.

هل الفحص الدوري يمنع عبور الجسر؟

وفي وقت سابق، أعادت مؤسسة جسر الملك فهد، التأكيد على ضرورة اعتماد الوثائق الرسمية للسيارة من الجهات المعتمدة، وإحضار ما يثبت ملكيتها، ضمن شروط الانتقال من خلال الجسر إلى مملكة البحرين.

وتلقت المؤسسة عبر حسابها على تويتر سؤالًا من أحد المتابعين، قال خلاله: “هل الفحص الدوري يمنع من السفر؟ مع أن الاستمارة ما انتهت؟”.

وردت على السؤال بالقول: “فيما يخص إجراءات المركبة: يمكن السفر حسب الجهة المعنية، ويلزم أن تكون المركبة باسم السائق أو أن يكون لديه تفويض سارٍ لدول مجلس التعاون حسب الجهة المعنية، مع العلم بأن الوثائق الرقمية للمركبة معتمدة حسب الجهة المعنية”.

كما شددت مؤسسة جسر الملك فهد تأكيدها على عدم إمكانية السفر من خلال الجسر باستخدام الهوية الرقمية في توكلنا أو أبشر، أو بواسطة سجل الأسرة.

يذكر أن تفويض المركبة هي خدمة إلكترونية تقدمها مديرية الأمن العام عن طريق نظام (أبشر) تمكن المستفيد من إضافة مفوض لقيادة مركبته داخليًا أو خارجيًا.