أوضحت مؤسسة جسر الملك فهد، أن تسليم التأشيرة على الجسر يتطلب وجود تأمين طبي سارٍ للمسافر.

وأشارت المؤسسة، عبر حسابها في “تويتر”، إلى أنه فيما يخص المقيمين في مملكة البحرين: يلزم تأشيرة حسب الجهة المعنية. ويلزم تأمين طبي لا تقل الصلاحية عن 6 أشهر حسب الجهة المعنية.

تحديث إجراءات السفر

وقد أعلنت مؤسسة جسر الملك فهد، في وقت سابق تحديث إجراءات سفر المواطنين السعوديين عبر الجسر؛ بعد قرارات رفع الإجراءات الاحترازية.

وأوضحت أن الإجراءات الجديدة لسفر البالغين، تتمثل في: تلقي ثلاث جرعات من لقاح كورونا (كوفيد_19)، وتكون مدة اشتراط اخذ الجرعة التنشيطية الثالثة من اللقاح ثمانية شهور بدلًا من 3 أشهر من تلقي الجرعة الثانية.

وفيما يتعلق بشروط سفر الفئة العمرية أقل من 16 عامًا؛ فهي تلقي جرعتين من لقاح كورونا (كوفيد_19). ويشترط لسفر الفئة العمرية أقل من 12 عامًا الحصول على بوليصة تأمين ضد كورونا.