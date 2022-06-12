شروط الانتقال عبر جسر الملك فهد

يذكر أن وزارة الداخلية قد أعلنت في وقت سابق، اشتراط أخذ الجرعة التنشيطية الثالثة من لقاح كوفيد-19 للمواطنين الراغبين بمغادرة البلاد ممن أمضوا ثلاثة أشهر من تلقي الجرعة الثانية، ويستثنى من ذلك الفئات العمرية ممن هم أقل من (16) عامًا، أو الفئات المستثناة وفق ما يظهر في تطبيق (توكلنا).

وكانت وزارة الصحة أعلنت في مارس الماضي عن رفع جميع القيود المتعلقة بفيروس كورونا للقادمين إلى المملكة. وشملت القيود التي تم رفعها، إلغاء الحجر الصحي، والسماح للمسافرين غير المحصّنين بدخول المملكة دون أي اشتراطات.

وأوضحت الوزارة أسباب رفع قيود كورونا للقادمين إلى السعودية إلى انخفاض الحالات الإيجابية لأقل من 4%، ووصول معدل التطعيم في المملكة نسبة 99%.