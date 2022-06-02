أعادت مؤسسة جسر الملك فهد، تأكيدها على عدم إمكانية السفر من خلال الجسر باستخدام الهوية الرقمية في توكلنا أو أبشر، أو بواسطة سجل الأسرة.

وتلقت المؤسسة على صفحتها الرسمية، سؤالًا من أحد المتابعين يقول: “يدخلوني ببطاقة توكلنا؟ لأني ناسي بطاقتي في البيت وأنا في الخط الحين”.

وأكدت المؤسسة عدم إمكانية السفر من خلال الهوية الرقمية في أبشر، أو توكلنا؛ ويجب إحضار أصل البطاقة، كما أشارت لعدم إمكانية السفر بسجل الأسرة.

كما شددت على أهمية أن يكون جواز السفر أو الهوية لا يزال ساريًا لمدة 3 أشهر.

مغادرة القاصر رفقة والدتها المطلقة

وفي وقت سابق، ردت مؤسسة جسر الملك فهد، على سؤال لإحدى المواطنات ترغب في مغادرة المملكة إلى البحرين رفقة ابنتها القاصر دون إذن ولي أمرها.

وردت الهيئة بالقول: “فيما يخص آلية تصريح ولي الأمر بإمكانك التواصل مع الجهة المعنية (الجوازات السعودية)، مع الاطلاع على الإجراءات المعتمدة لمغادرة المواطنين السعوديين ومرافقيهم للمملكة”.

وتنص الإجراءات على وجوب تلقي البالغين 3 جرعات من لقاح كورونا أما من هو دون الـ16 عامًا فيجب أن يحصلوا على جرعتين من اللقاح. وبالنسبة للأطفال يجب أن يكون لديهم تأمين ضد كورونا بغض النظر عن حالة التحصين.