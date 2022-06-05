أعادت مؤسسة جسر الملك فهد، تأكيدها على عدم إمكانية السفر من خلال الجسر باستخدام بطاقة العائلة، أو الهوية الرقمية في توكلنا أو أبشر.

وتلقت المؤسسة عبر صفحتها الرسمية على تويتر، سؤالًا من إحدى المتابعات، تقول خلاله: “السلام عليكم عندي طفلان سنتان وأقل من سنتين كيف طريقة دخولهما للبحرين هل لازم جوازات أو ببطاقة العائلة”.

وردت المؤسسة بالقول: “أعزاءنا المسافرين، يرجى التأكد أن يكون تبقى على انتهاء صلاحية جواز السفر أو الهوية الوطنية أكثر من ثلاثة أشهر، ولا يمكن السفر بالهوية الرقمية في أبشر أو توكلنا، ويجب إحضار أصل البطاقة، ولا يمكن السفر بسجلات الأسرة”.

انتقال الابنة القاصر دون إذن ولي الأمل

وفي وقت سابق، ردت مؤسسة جسر الملك فهد، على سؤال لإحدى المواطنات ترغب في مغادرة المملكة إلى البحرين رفقة ابنتها القاصر دون إذن ولي أمرها.

وتلقى حساب العناية بالمستفيدين في جسر الملك فهد سؤالًا عبر تويتر، من إحدى المتابعات تقول: “عمر بنتي ١٧ سنة، وأنا مطلقة ومطلعة لها هوية هل يلزم لها تصريح من ولي أمرها ولا عادي تطلع بهوية، وهل يلزم أخذ الثلاث جرعات؟ وهل أستطيع الدخول بهوية؟”.

آلية تصريح ولي الأمر

وردت الهيئة بالقول: “فيما يخص آلية تصريح ولي الأمر بإمكانك التواصل مع الجهة المعنية (الجوازات السعودية)، مع الاطلاع على الإجراءات المعتمدة لمغادرة المواطنين السعوديين ومرافقيهم للمملكة”.

وتنص الإجراءات على وجوب تلقي البالغين 3 جرعات من لقاح كورونا أما من هو دون الـ16 عامًا فيجب أن يحصلوا على جرعتين من اللقاح. وبالنسبة للأطفال يجب أن يكون لديهم تأمين ضد كورونا بغض النظر عن حالة التحصين.