أعلن نادي الخليج صباح اليوم الاثنين عن التعاقد مع الجزائري جمال بلعمري لاعب نادي الشباب السابق كصفقة انتقال حر في صيف 2022.

وكان اللاعب الجزائري صاحب الـ32 سنة دخل في أزمة مع ناديه السابق الشباب، حيث لجأ كل منهما إلى الفيفا، وكسب الشباب قضيته ضد اللاعب.

ورغم مرار تجربة بلعمري مع الشباب لكنه اكتسب خبرات قوية في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، سيمنحها لنادي الخليج الصاعد حديثًا لـ دوري المحترفين.

وخاض جمال بلعمري 67 مباراة مع فريق الشباب خلال 3 مواسم قضاها مع الفريق العاصمي، ولم ينجح في التتويج بأي بطولة.

مسيرة جمال بلعمري

وكان بلعمري المدافع الفدائي كما يُلقب سبق له اللعب في صفوف الشباب من 2016 إلى 2020 ثم انضم لنادي ليون الفرنسي خلال الفترة من 2020 إلى 2021 ثم لعب لفترة قصيرة مع نادي قطر القطري لينضم بعدها كصفقة انتقال حر لنادي الخليج الصاعد حديثًا لـ دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وفاز بلعمري مع المنتخب الجزائري بلقب كأس أمم إفريقيا 2019، وكأس العرب عام 2021 في قطر.

بلعمري وقع دون إذن الشباب

وفي وقت سابق، كشف القانوني أحمد الشيخي أن بيدرو مسيرينا محامي المدافع الجزائري جمال بلعمري لاعب الشباب السابق، ذكر أن موكله كان قرر العودة لـ الدوري السعودي للمحترفين في الموسم المقبل.