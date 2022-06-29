علقت جماهير النادي الأهلي على رد فعل سلمان الفرج قائد الفريق الكروي الأول بـ الهلال، وذلك بعد علمه بهبوط النادي الأهلي لـ دوري الدرجة الأولى ” دوري يلو”.

كيف عبّر سلمان الفرج عن شعوره بهبوط الأهلي ؟

وكان الفرج ظهر في حوار مع قناة ” روتانا خليجية” قائلًا: ” لا أعرف ماذا أقول، أتمنى لهم كل التوفيق، المشاكل كانت لديهم كثيرة ولا أعرف ماذا أقول؟”.

وظهر الفرج وهو يشعر بالحسرة نتيجة تأكيد خبر هبوط الأهلي، كونه واحدًا من أعرق الأندية السعودية على مر التاريخ.

جماهير الأهلي أعربت عن تقديرها لكلمات الفرج رغم كونه لاعبًا في فريق منافس، مؤكدة طلبها بضرورة استقالة إدارة ماجد النفيعي ورحيل موسى المحياني بعد هبوط الفريق لـ دوري الدرجة الأولى.

وكان الأهلي تعادل مع الشباب بدون أهداف أول أمس بالجولة الـ30 والأخيرة من الدوري ليتأكد هبوطه مع ناديي الفيصلي والحزم.