يبدو أن إثارة موسم 2021/ 2022 في بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لا تزال مستمرة، حيث أصبح مصير بقاء الأهلي في البطولة مرتبطًا بنادي الاتحاد.

جماهير الراقي ستدعم العميد عندما يخوض مواجهة الباطن في الجولة الثلاثين والأخيرة من الدوري بعد غد الاثنين.

جماهير الراقي تنتظر فوز العميد على الباطن، في حال لم يوفق الأهلي في الفوز على الشباب بالجولة الأخيرة، حيث إذا اكتفى الأهلي بالتعادل مع الشباب، وفاز الاتحاد على الباطن، الراقي سيضمن بقاءه.

جماهير النادي الأهلي قد تضطر إلى تشجيع الاتحاد للمرة الأولى في تاريخها، متبعة قاعدة “مجبر أخاك لا بطل” حتى يبقى الراقي الذي سيشكل صدمة مدوية لجماهيره إذا هبط لدوري “يلو” دوري الدرجة الأولى السعودي.

حسين عبدالغني ورقة رابحة لـ الأهلي:

وبوقت سابق، طالب مجموعة كبيرة من جمهور الراقي، حسين عبدالغني، نجم الكرة السعودية والراقي السابق، بالعودة والعمل الإداري داخل الراقي لإنقاذه من الهبوط.

وألمح الإعلامي متعب بن عبدالله عبر حسابه في “تويتر إلى أن حسين عبدالغني قد يعود للعمل الإداري داخل الراقي حيث قال عبر حسابه في “تويتر”: “بإذن الله سيكون سبب بعد توفيق الله في بقاء الأهلي بـ دوري المحترفين”.