وجهت جماهير النادي الأهلي رسالة إلى المقدوني إزغيان أليوسكي ظهير أيسر الفريق الكروي الأول بالنادي، وذلك قبل مواجهة نادي الشباب المصيرية في الجولة الـ30 من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويواجه الراقي فريق الشباب غدًا الاثنين، بحثًا عن الفوز والبقاء في دوري المحترفين، وتفادي الهبوط لـ دوري الدرجة الأولى.

جماهير الراقي قالت لـ أليوسكي في فيديو متداول: ” لا تتخل عن الفريق، نحن بحاجة لدعمك لأن هذه آخر مباراة في دوري المحترفين، نحن نريد الفوز لتفادي الهبوط، أرجوك أفعلها ولا تتخل عنا”.

شرطان لـ بقاء الأهلي بـ دوري المحترفين

ويُوجد شرطان لـ الراقي لضمان بقائه في دوري المحترفين.