قررت لجنة الانضباط والأخلاق بـ الاتحاد السعودي لكرة القدم تغريم نادي الاتحاد مبلغًا ماليًّا أكثر من 32 ألف ريال؛ بسبب التصرفات التي بدرت من جماهيره في مباراة الباطن بالجولة الثلاثين من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2021/ 2022.

سبب تغريم العميد:

وغُرم العميد 32 ألفًا و812 ريالًا بسبب رمي جماهيره علبة مياه واحدة تجاه أرضية الملعب، وذلك وفقًا لما ورد في تقرير مراقب المباراة.

العميد كان تعادل مع الباطن بدون أهداف ليُنهي الدوري محتلًّا المركز الثاني برصيد 65 نقطة، وبفارق نقطتين عن نادي الهلال البطل.