وجهت جماهير نادي الاتحاد رسالة قوية للاعبي الفريق الكروي الأول، وذلك أثناء تدريباتهم اليوم الأربعاء.

وكان العميد خسر آخر مباراتين له في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين أمام ناديي الهلال والطائي، ليتوقف رصيده عند 61 نقطة، وهو نفس رصيد نادي الهلال صاحب المركز الثاني.

ماذا طلبت جماهير الاتحاد ؟

وطالبت جماهير النادي عبر حساب العميد في “تويتر” بضرورة التركيز على حسم لقب الدوري في آخر جولتين مع تمنياتهم بتعثر الهلال في مباراة واحدة على الأقل ليفوز الاتحاد بآخر مباراتين ويتوج بـ الدوري الذي لم يفز به منذ عام 2009.

حمدالله نال نصيب الأسد من الانتقادات:

يذكر أن جماهير العميد كانت انتقدت لاعبي نمور جدة، وبالأخص، عبدالرزاق حمدالله بعد إهداره لكم كبير من الفرص في مباراة الهلال التي انتهت بفوز أزرق الرياض في جدة بثلاثية لهدف.