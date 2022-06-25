‏أكد جعفر الصفواني مستشار في جمعية صيادي الأسماك أن مكان تواجد تمساح سيهات بعيد عن المناطق السكنية والكورنيش ولا يشكل خطراً وفرق البحث تكثف جهودها لاصطياده.

فيديو | مستشار في جمعية صيادي الأسماك: مكان تواجد تمساح #سيهات بعيد عن المناطق السكنية والكورنيش ولا يشكل خطرا وفرق البحث تكثف جهودها لاصطياده#نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/GUPmBlFEN7 — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) June 24, 2022

ممنوع الاقتراب

وأضاف الصفواني، في مداخلة مع قناة “الإخبارية”: “إن التمساح من تربية قديمة ربما قام أحد بتربيته سابقا ووضعه في مزرعته، وبسبب كبره أو عدم الحماية بشكل جيد، استطاع أن يهرب في الصرف الزراعي ثم إلى البحر”.

وتابع جعفر الصفواني “هذه المنطقة محل تواجد التمساح بعيدة عن الناس، وممنوع الاقتراب منها وهذا دليل على أن الأمر لا يشكل أي خطورة على الناس”.

لا خطورة على الأهالي

يذكر أن عدداً من الأهالي في مدينة سهات لاحظوا وجود تمساح داخل المياه، وعبروا من مخاوفهم من تسببه في مخاطر لهم أو أولادهم.