يحتفل جمهور الفنان محمد عبده بيوم ميلاده الـ 73، وسط أمنيات بطول العمر والإبداع؛ حيث قاموا بمشاركة أجمل الذكريات مع أغنياته المميزة.

فنانون يهنئون محمد عبده

كما نشرت قناة روتانا مقطع فيديو يجمع عددًا من الفنانين يهنئون محمد عبده بيوم ميلاده؛ حيث قال خلاله الفنان نبيل شعيل: “أبو عبدالرحمن يا حبيب قلبي.. عساك إن شاء الله دائمًا في صحة وعافية، بتمنالك التوفيق، وكل عام وأنت بخير، وعيد ميلاد سعيد”.

كما قال الفنان اللبناني، عاصي الحلاني: “كل سنة وأنت بألف خير يا أبو نورة، الفنان الكبير والمثال الأعلى بالنسبة إلينا.. يا رب العمر المديد من العطاء والنجاح والتألق، وتظل دائمًا منور بفنك وإبداعك وعطائك.. بنحبك قد الدني”.

وضم الفيديو عددًا من الفنانين الذين عبروا عن احترامهم ومحبتهم بالفنان محمد عبده، كما اختارت الفنانة أميمة طالب لرسالتها اللغة الفرنسية، مغنية عيد ميلاد سعيد بصوتها.

ذكريات جميلة

وكتب أحد المغردين : “اليوم 12 يونيو أسطورة الفن وعرّاب الطرب يكمل الـ 73 عامًا، رفيق السهر والطرف الثالث في كل قصة حب، ظاهره فنيه لن تتكرر تمتد لأكثر من 4 عقود والأكيد بلا مبالغة كل الخيبات تصبح عادية جدًا بعد مواساة صوتك كل عام وأيقونة الفن بخير”.

وردت لؤلؤة: “أبو نوره ظاهرة لن تتكرر، صوت يسر السامعين، ويسعد ويفرح ويحبه العاشقين، وتحن له قلوب المشتاقين .. صوته سعادة.. حب .. حياة ثانية.. طاقة إيجابية مشاعر .. أبو نورة هو الحب هو العشق كم أطربنا كم ترجم مشاعرنا بصوته العذب أطال الله في عمره ومتعه بالصحة والعافية”.

وغردت بنت النور بنشر مقطع فيديو للفنان، معلقة: “كل عام وأنت أعظم أسطورة، كل عام وحبنا لك يكبر ويزيد”.

كل عام وانت اعظم اسطورة ، كل عام وحبنا لك يكبر ويزيد❤️❤️ #محمد_عبده_٧٣_عام pic.twitter.com/GBwDhtMyKE — بنت النور * (@manarabdu1) June 11, 2022

كما غرد معاذ: “عيد ميلاد سعيد لفنّان العرب محمد عبده الذي يكمل عامه الـ73، عمر مديد وحياة سعيدة للفنّان الذي يرافق وأسعد بصوته جميع الأجيال – تمنّوا له عام سعيد”.

وتذكر عبدالله محمد، تكريمات الفنان محمد عبده، كاتبًا: ” للتاريخ محمد عبده هو أكثر فنان عربي نال أوسمة رفيعة من خمسة ملوك وحكام عرب : ميدالية الاستحقاق من الملك فهد بن عبدالعزيز رحمه الله عام 1984 وسام الاستحقاق من الرئيس التونسي الحبيب بو رقيبة عام 1985 وسام الكفاءة من ملك البحرين الملك حمد عام 2013″.