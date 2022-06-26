عبر جمهور الفنانة نوال الكويتية عن أمنياته لها بالشفاء بعد إصابتها بوعكة صحية مفاجئة تسبت في إلغاء حفلها المقرر إقامته في جدة.

رسائل حب

وأكد متابعو الفنانة الكويتية عن أن تماثلها للشفاء أهم من أي حفلة؛ وأنهم سينتظرونها دائمًا قائلين: ” ننتظرك في جدة دائمًا وانتِ في لباس العافية”.

كما عبر الفنان رابح صقر عن تمنياته بالشقاء، مغردًا: “سلامتك يا أم حنين ماتشوفين شر .. وقدامك العافية”. وغرد رجل الأعمال الكويتي والمدير التنفيذي لشركة روتانا، سالم الهندي: “سلامتك أم حنين وما تشوفين شر”.

نوال الكويتية تعتذر عن حفل جدة

وكانت الفنانة نوال الكويتية اعتذرت عن إقامة حفل جدة، بعد تعرضها لوعكة صحية مفاجئة. ووجهت رسالة لجمهورها عبر صفحتها الرسمية على تويتر، قائلة: “جمهوري الحبيب أعتذر منكم لعدم قدرتي على إِقامة حفل جدّة بسبب وعكة صحّية خفيفة أمر بهِا وأرجو تقبّل اِعتذاري وأشوفكم على خير وعلى حب”.

وفي السياق نفسه؛ أعلنت شركة روتانا إلغاء حفل الفنانة نوال ؛ بعد تعرضها لظرف صحي طارئ؛ مشيرة إلى إمكانية استرداد ثمن التذاكر لمن حجزها من الجماهير.

يذكر أن الفنانة الكويتية قد أعربت في وقت سابق عن حماسها لإحياء الحفل في جدة؛ لافتة إلى شوقها إلى المسرح والجماهير.