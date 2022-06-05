أكد المتحدث باسم جوازات مكة المكرمة، الرائد حامد الحارثي، الاستعداد الكامل لاستقبال الحجاج، في مكة المكرمة، من خلال 200 منصة، في مجمع صالات الحج والعمرة.

وأضاف خلال استضافته في قناة الإخبارية: “المديرية العامة للجوازات، استعدت مبكرًا لاستقبال الحجاج وإنهاء إجراءاتهم بأكثر من 200 منصة، هنا في مجمع صالات الحج والعمرة”.

وتابع: “نعمل بكوادر بشرية تعمل على أحدث التقنيات، وتم إلحاق هذه الكوادر البشرية بدورات في التعامل مع الحجاج كذلك في دورات للكشف على التزوير في وثائق السفر، أيضًا لدينا فريق عمل يقوم باستقبال الحجاج ويتحدث معهم بعدة لغات”.

فرق عمل ميدانية لاستقبال الحجاج

وأكمل: “لدينا فرق عمل ميدانية تعمل على مدار 24 ساعة لمتابعة كافة الأنظمة التشغيلية”.

وفيما يتعلق بترتيب العمل داخل المطار، قال “إن المنصات يشغلها منظمون، كذلك فرق العمل الميدانية وفرق استقبال الحجاج يعملون خارج المنصات؛ فبشكل عام الكوادر البشرية خارج نطاق المنصات؛ لأن هدفنا العمل على إنهاء إجراءات الحجاج بكل يسر وسهولة”.

تسجيل الحجاج من داخل المملكة

وقد أعلنت وزارة الحج والعمرة أنه سيتم بدءًا من يوم أمس الجمعة، تسجيل الحجاج من داخل المملكة العربية السعودية.

وقالت الوزارة، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: “تعلن وزارة الحج والعمرة عن تسجيل الحجاج من داخل المملكة، تقبّل الله منّا ومنكم صالح الأعمال”.

وأضافت وزارة الحج والعمرة، أن التسجيل متاح لمدة 9 أيام وفرز النتائج لا يعتمد على أسبقية التسجيل.