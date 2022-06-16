استقبلت جوازات ميناء جدة الإسلامي صباح اليوم الخميس , طلائع ضيوف بيت الله الحرام القادمين عبر المنفذ من جمهورية السودان، وتم إنهاء إجراءات دخولهم بكل يسر وسهولة.

وأكدت المديرية العامة للجوازات جاهزيتها لاستقبال ضيوف بيت الله الحرام بدعم منصاتها بالأجهزة التقنية الحديثة وبالكوادر البشرية المؤهلة لإنهاء إجراءات دخولهم، راجية الله لهم حجًا مبرورًا وسعيًا مشكورًا.