استقبلت جوازات ميناء جدة الإسلامي صباح اليوم الخميس , طلائع ضيوف بيت الله الحرام القادمين عبر المنفذ من جمهورية السودان، وتم إنهاء إجراءات دخولهم بكل يسر وسهولة.
#ديرتنا | ميناء جدة الإسلامي يستقبل أولى رحلات حج هذا العام. #بسلام_آمنين #قناة_السعودية pic.twitter.com/wcXZWSd3lH
— قناة السعودية (@saudiatv) June 16, 2022
وأكدت المديرية العامة للجوازات جاهزيتها لاستقبال ضيوف بيت الله الحرام بدعم منصاتها بالأجهزة التقنية الحديثة وبالكوادر البشرية المؤهلة لإنهاء إجراءات دخولهم، راجية الله لهم حجًا مبرورًا وسعيًا مشكورًا.
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