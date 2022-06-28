قررت شركة “جوجل” الأمريكية إغلاق واحدة من خدماتها الشهيرة بصورة نهائية، في موعد أقصاه الخريف المقبل.

وأوضحت “جوجل” في بيانها، أنها قررت إغلاق تطبيقها للدردشة المرنة “هانج آوتس” بصورة نهائية، خلال شهر نوفمبر المقبل.

جوجل تطمئن المستخدمين

وطمأنت “جوجل” مستخدميها بأن مستخدمي تطبيق “هانج آوتس” كافة سيتم ترحيلهم إلى تطبيق الدردشة الجديد “جوجل شات”، الذي تجهّزه الشركة ليكون بديلاً عن هذا التطبيق.

وستبدأ “جوجل” في إخطار مستخدميها بتبديل حساباتهم من “هانج آوتس” إلى “جوجل شات” سواء في “جيميل” أو في التطبيق المنفصل، بدءاً من يوليو المقبل.

استبداله بجوجل شات

ووعدت “جوجل” بأن محادثات المستخدمين على “هانج آوتس” كافة سيمكن نقلها بكل سهولة عند تبديل الحساب على “جوجل شات”.

وقوبل هذا الخبر بمزيج من المشاعر، خاصة أنه رغم أن “هانج آوتس” لم يكن لها الشعبية الكبرى كخدمة وتطبيق للدردشة، إلا أنها كانت تُوصف بأن لها مستخدمين مخلصين وعشاقاً، وهو ما جعلهم يشعرون بالحزن لقرار إغلاقها.