نفذ فريق عمل مشترك بين وكالتي الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي (وكالة شؤون المسجد النبوي، ووكالة الخدمات والشؤون الميدانية وتحقيق الوقاية البيئية)، جولة على مواقع الخدمات الميدانية بالمسجد الحرام، بهدف مناقشة مستجدات الأعمال وسبل تحسينها وتطويرها، بما يتماشى مع خطط التطوير الشامل لمنظومة خدمات الحرمين الشريفين (2024).

فرق عمل مشترك:

ويتكون فريق العمل المشترك من المستشار وكيل الرئيس العام للشؤون التنفيذية بوكالة شؤون المسجد النبوي عبدالعزيز بن علي الأيوبي، والوكيل المساعد للخدمات والشؤون الميدانية وتحقيق الوقاية البيئية بالوكالة المهندس فوزي بن عبدالهادي الحجيلي، ومدير الإدارة العامة للشؤون الخدمية بالرئاسة أحمد الندوي، ومدير الإدارة العامة للشؤون الخدمية بالوكالة بندر الحسيني، ومدير الإدارة العامة للمختبر والوقاية البيئية فيصل شاكر خان، وسعادة مدير الإدارة العامة للوقاية البيئية حسن السويهري، وعدد من مديري الإدارات والوحدات بالوكالتين.

خطط وبرامج ميدانية:

واطلع الفريق خلال الجولات على سير الأعمال والخطط والبرامج الميدانية التي تنفذها الرئاسة خلال موسم الحج عبر كوادر بشرية مؤهلة ومدربة وآليات تقنية تتوافق مع متطلبات معايير جودة الخدمات عالميًّا؛ وذلك حرصًا على التحسين المتواصل للخدمات المقدمة لقاصدي الحرمين الشريفين وتوحيد الجهود والإجراءات عبر عمل مؤسسي يضمن في مخرجاته أعلى معايير الجودة الخدمية.

وناقش فريق العمل أوجه التعاون المشترك وسبل تسخير الخبرات التراكمية المشتركة لدى الجانبين، لمواصلة تجويد مخرجات الخدمات الإنسانية المقدمة لقاصدي الحرمين الشريفين، بما يحقق تطلعات مملكة الإنسانية نحو التطوير المتواصل لكل ما شأنه خدمة الحجاج والمعتمرين وتقديم أرقى الخدمات لهم.