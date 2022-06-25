نفذت مساعد الرئيس العام للشؤون التطويرية النسائية بالمسجد الحرام وكيل الرئيس العام للشؤون النسائية، الدكتورة العنود بنت خالد العبود، جولة تفقدية يرافقها عدد من القيادات النسائية، شملت في جولتها كافة المصليات النسائية والتأكد من جاهزيتها والوقوف على كافة الخدمات المقدمة ومعالجة الملاحظات الميدانية.

جاهزية عالية:

وأكدت العبود أن جميع المصليات والخدمات النسائية على مستوى عالٍ من الجاهزية لخدمة ضيوف الرحمن، وأن هذه الجولة جاءت إنفاذًا لتوجيهات معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، بمتابعة كافة الاستعدادات وجاهزية كافة الخدمات المقدمة لموسم حج هذا العام 1443هـ.

تطلعات القيادة:

وقالت العبود: إن هذه الخدمات تأتي تحقيقًا لتطلعات وآمال القيادة الرشيدة التي تحرص على خدمة وراحة ضيوف الرحمن.

وختمت العبود حديثها بشكرها لجميع المنسوبات على جهودهم المبذولة واحترافيتهم العالية في تقديم الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن ليؤدوا نسكهم في يسر وسكينة.