واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب تدريباته الجماعية، مساء اليوم الاثنين، استعدادًا لمباراته المقبلة ضد التعاون.

الشباب يواصل الاستعداد:

وانطلقت الحصة التدريبية اليوم بالجري حول الملعب، ثم تمارين لياقية، وطبق اللاعبون بعد ذلك بعض الجمل الفنية من خلال تمارين منوعة في منتصف الملعب.

وفرض المدير الفني ماريوس سوموديكا مناورة تكتيكية على ثلثي الملعب، كما شارك النجم الكاميروني جون ماري في تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب الجماعية اليوم، بعد تعافيه من إصابة العضلة الضامة.

الليوث في مواجهة التعاون:

ومن المقرر أن يلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب ضد نظيره التعاون، مساء يوم الخميس المقبل، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ29 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل المباراة المقبلة، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون المركز العاشر في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 32 نقطة، فيما يقع الليوث في المركز الرابع برصيد 53 نقطة.