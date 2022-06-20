قال نجم هوليوود جيرارد باتلر: إنه يرغب في الحياة والعيش في السعودية، وجاء ذلك بعد تصوير فيلم قندهار الذي تم في مدينة العلا والتي تمثل أحد المشاريع السياحية المهمة في رؤية 2030.

وتابع باتلر: أريد أن أعيش في السعودية، فقط أسترخي هناك وأشرب الشاي بجانب الجمال وسط الأجواء الجميلة، مضيفًا أنه ينتوي إحضار أصدقاءه المرة المقبلة للتعرف على الجميع.

تصوير فيلم قندهار:

ولفتت العلا أنظار صناع هوليوود، حيث قاموا بتصوير فيلم قندهار هناك والذي انتهى تصويره في يناير الماضي، علمًا بأنه من أوائل الأفلام الأمريكية التي جرى تصويرها بالكامل في المدينة.

حبكة فيلم جيرارد باتلر:

والفيلم من إنتاج شركتي Thunder Road Films وكابستون بمشاركة شبكة قنوات MBC، وهو من بطولة الممثل الأسكتلندي جيرارد باتلر الذي يلعب دور العميل السري توم هاريس، ومن إخراج ريك رومان ووه.

وبحسب صحيفة الإندبندنت، فقد كتب السيناريو الخاص بفيلم قندهار، ضابط المخابرات السابق ميتشل لافورتون، بناءً على تجاربه في وكالة الاستخبارات في أفغانستان.

وتدور أحداث الفيلم حول عميل لوكالة الـ CIA يعمل في الشرق الأوسط، تنكشف هويته ويعلق في قلب منطقة معادية في قندهار، ليبدأ بعدها رحلة للهرب من وسط الصحراء.

ويُعد معظم طاقم العمل من السعوديين، باستثناء عدد قليل من رؤساء الأقسام، وشارك أيضًا عدد كبير من الممثلين السعوديين في الفيلم.

وقد أُعلن عن فيلم قندهار للمرة الأولى في مهرجان كان السينمائي عام 2020.