أثارت الفنانة المصرية رحمة حسن، تعاطف متابعيها معها، عقب تعرضها للهجوم من كلب شرس أثناء سيرها في الشارع، وعضها في منطقة حساسة بجسمها حسب وصفها.

وانهالت على رحمة حسن، كم من تعليقات الجمهور، التي تسألها عن صحتها وتريد الاطمئنان عليها، عقب هذه الواقعة التي روتها الفنانة على حسابها بتطبيق “إنستجرام”.

تفاصيل الهجوم

وكشفت رحمة أنها تعرضت للهجوم من قبل كلب “جيرمن شيبرد” كان مع صاحبته، إذ عضها بنابه في منطقة حساسة، حسبما وصفت، لافتة إلى أن صاحبة الكلب أخذتها على الفور للمستشفى للحصول على التطعيمات والحقن اللازمة.

لكن الجمهور غضب من استهتار صاحبة الكلب وإهمالها، خاصة بعدما ذكرت الفنانة أن السيدة قالت لها إن الكلب عضّ أطفالها أيضًا قبل ذلك، ولم يحدث أي أذى لهم، فطالب متابعوها بأن تتخذ إجراء ضدها بإبلاغ الشرطة والتعامل معها بحدة.

إبلاغ الشرطة فورًا

وقالت إحدى متابعات رحمة حسن: “لازم تبلغي عنها مش كل مرة تسلم الجرة.. لأنه ممكن يعض وجه إنسان ويكون سببًا في تشوهه مدى الحياة”. وأضافت أخرى: “لازم تاخدي إجراء ضدها علشان يأخذوا الكلب ده افرض أنه هجم على واحدة حامل أو طفل صغير.. أنت فنانة محترمة جدًا وزعلانة علشانك جدًا.. ربنا يشفيك ولكن ممكن حصلك كده لحكمة من ربنا فخذي إجراء وبلغي عن الكلب وصاحبته”.

وتابع آخر: “نتمنى أن تكون هذه الرسالة موجهة لأصحاب الحيوانات الأليفة ويستفادوا منها علشان محدش يتضرر بسببهم.. ولازم استشارة طبيب في أسرع وقت”.

وعقب ذلك، وجهت رحمة حسن الشكر لجمهورها على طمأنتهم عليها، موضحة أنها تحدثت مع صاحبة الكلب وطلبت منها أن ترسله لمركز تأهيل وتدريب لتعديل سلوكه.

وطالبتها بإرسال الأوراق الرسمية التي تفيد بذلك، محذرة إياها بالإبلاغ وعمل محضر في حال غير ذلك، لترد عليها صاحبة الكلب بالموافقة وإرساله أول يوليو المقبل.

يذكر أن من أشهر أعمال رحمة : “أزمة سكر”، “سابع جار”، “نصيبي وقسمتك”، “ولادة تسعة”، “لأعلى سعر”، و”الداعية” “موجة حارة”.