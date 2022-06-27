أشادت حاجة إندونيسية بمبادرة طريق مكة التي سهّلت أداء مناسك الحج، واختصرت الوقت والجهد على ضيوف الرحمن للوصول من بلدانهم إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة في وقت قياسي.

قالت الحاجة فاطمة محمد، من إندونيسيا، في تصريحات إلى “المواطن” من جاكرتا: إنها تعمل مدرسة في بلادها والآن ستأتي إلى مكة المكرمة والمدينة وتسعد كثيرًا بذلك لأن السعودية الآن فتحت بيت الله بعد جائحة كورونا التي أثرت عالميًّا.

وتابعت: “الآن، بعد انتظار 9 سنوات سيمكنني أن أزور بيت الله الحرام، وسأكون في مكة المكرمة والمدينة المنورة 40 يومًا”، موجهة شكرها إلى المملكة بالقول: “شكرًا للسعودية العربية”.

ويأتي إطلاق مبادرة طريق مكة في إندونيسيا هذا العام 1443هـ، إضافة إلى دول ماليزيا وباكستان والمغرب وبنجلاديش، استمرارًا لجهود المملكة العربية السعودية في التيسير على ضيوف الرحمن، وحرص القيادة الحكيمة على رعاية ضيوف الرحمن وسقايتهم وإعانتهم والاهتمام بشؤونهم.

أهداف مبادرة طريق مكة:

وتهدف مبادرة “طريق مكة” إحدى مبادرات وزارة الداخلية ضمن برنامج خدمة ضيوف الرحمن أحد برامج رؤية المملكة 2030، إلى إنهاء إجراءات ضيوف الرحمن المستفيدين من بلدانهم، بدءًا من إصدار التأشيرة إلكترونيًّا وأخذ الخصائص الحيوية، ومرورًا بإنهاء إجراءات الجوازات في مطار بلد المغادرة بعد التحقق من توفر الاشتراطات الصحية، إضافة إلى ترميز وفرز الأمتعة وفق ترتيبات النقل والسكن في المملكة، وعند وصولهم ينتقلون مباشرةً إلى حافلات لإيصالهم إلى مقار إقامتهم في مكة المكرمة والمدينة المنورة، بمسارات مخصصة، في حين تتولى الجهات الخدمية إيصال أمتعتهم إلى مساكنهم.