أعرب الرحالة العراقي آدم محمد، عن سعادته بوصوله إلى مكة المكرمة، وذلك بعد رحلة شاقة قطعها من بريطانيا إلى مكة سيرًا على الأقدام لأداء فريضة الحج، مبديًا امتنانه للمملكة وقياداتها وشعبها بعد دخول البلاد.

#صباح_السعودية | في رحلة تاريخية إلى الأراضي المقدسة.. الرحّالة "آدم محمد" يصل إلى مكة المكرمة مشيًـا على الأقدام قادمًا من بريطانيا لأداء مناسك الحج. #بسلام_آمنين #قناة_السعودية pic.twitter.com/1CIeJlBACu — صباح السعودية🇸🇦 (@SabahAlsaudiah) June 28, 2022

تفاصيل الرحلة

وكشف الحاج آدم عن تفاصيل وكواليس رحلته من بريطانيا إلى المملكة خلال تصريحاته لبرنامج “صباح السعودية” المذاع على قناة “السعودية”، قائلًا إنه بدأ هذه الرحلة من مدينة ولفرهامبتون وذلك في أول أغسطس من عام 2021، ليصل في 26 يونيو 2022.

وأوضح أن الرحلة استغرقت 10 أشهر و25 يومًا، حيث مر خلالها بمواقف مختلفة من الجيدة والسيئة والمضحكة، فضلًا عن مروره بفصول السنة الأربعة في طريقه إلى المملكة.

عقبة وحيدة

ولفت إلى أنه مر بـ 11 دولة حتى يصل إلى وجهته مكة المكرمة، لافتًا إلى أن العقبة الوحيدة التي واجهته هي عدم تمكنه من دخول سوريا لتطلب تأشيرة تستغرق شهرًا.

وأوضح أنه قابل عائلته المكونة من زوجته وابنتين في المدينة المنورة، ومن ثم انطلقوا إلى مكة المكرمة، مشيرًا إلى أنه شاهد خلال رحلته من بريطانيا إلى المملكة مرافقين طيبين ساعدوه أثناء هذه الرحلة.

وكشف أنه كان يمشي ما بين 20 إلى 30 كيلو مترًا باليوم، وعندما يشعر بالتعب كان يستريح في عربة قام بتجهيزها للرحلة.