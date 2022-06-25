حثت الرئاسة العامة لشؤون الحرمين، قاصدي المسجد الحرام، بالتوجه إلى الفرق الإسعافية في حال الشعور بالإرهاق والتعب.

دعوة للتوجه لفرق الإسعاف

وقالت رئاسة شؤون الحرمين في إنفوجراف على حسابها بموقع “تويتر”: “أخي قاصد المسجد الحرام.. عند شعورك بالتعب أو الإرهاق توجه إلى الفرق الإسعافية المنتشرة في المسجد الحرام”.

طلب المساعدة

كما ناشدت الرئاسة المعتمرين والحجاج، التعاون مع رئاسة شؤون الحرمين، في حال الحاجة للمساعدة.

وقالت رئاسة شؤون الحرمين في إنفوجراف آخر: “إخوانك العاملين في المسجد الحرام.. مستعدون لخدمتك.. فلا تتردد في طلب المساعدة منهم، أو اتصل على الرقم الموحد 1966”.