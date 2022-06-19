تألق حامد الغامدي بشكل لافت مع المنتخب السعودي الأولمبي ضمن منافسات النسخة الحالية من بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا.

حامد الغامدي الأكثر تمريرًا:

وشارك حامد الغامدي في 6 مباريات ضمن منافسات كأس آسيا تحت 23 عامًا، بمعدل 526 دقيقة لعب، وقام بـ352 تمريرة، ليكون أكثر اللاعبين تمريرًا بعد نهاية منافسات البطولة.

ونجح الأخضر في التتويج بلقب كأس آسيا تحت 23 عامًا للمرة الأولى في تاريخه، بعد الفوز على أوزبكستان في المباراة النهائية التي أُقيمت على ملعب “ميلي ستاديوم”، بهدفين دون رد سجلهما أحمد الغامدي وفراس البريكان.

المنتخب السعودي تحت 23 عامًا يتألق:

وتألق المنتخب السعودي تحت 23 عامًا طوال منافسات بطولة كأس آسيا، ليحقق العديد من الأرقام القياسية، أبرزها عدم استقباله لأي هدف، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ووجه وزير الرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل بتقديم مكافأة مالية تُقدر بمليون ريال لكل لاعب في المنتخب السعودي تحت 23 عامًا وسعد الشهري بمناسبة التتويج باللقب الآسيوي.