فاز حامد الغامدي بجائزة رجل مباراة السعودية وأستراليا، في نصف نهائي كأس آسيا تحت 23 عامًا، وذلك بعد أن ساهم في فوز الأخضر الأولمبي بثنائية دون رد والتأهل لنهائي البطولة.

واختار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اللاعب حامد الغامدي بعد تألقه في مباراة أستراليا حيث فاز الأخضر بهدفي حسن العيسى وأيمن يحيى.

ملخص مباراة السعودية وأستراليا:

وبدأت مباراة السعودية ضد أستراليا التي أُقيمت على ملعب باختاكور الأوزبكي بشكل سريع، قبل أن يتعرض هيثم عسيري للإصابة، ويُغادر المستطيل الأخضر عند الدقيقة السابعة، ويشارك حسين العيسى بدلًا منه.

وأطلق مهاجم منتخب أستراليا تسديدة قوية، إلا أنها مرت بجوار القائم، وتألق حسان تمبكتي وأبعد فرصة خطيرة عند الدقيقة 11، ونجح البديل حسين العيسى في تسجيل الهدف الأول عند الدقيقة 20 بتسديدة قوية في الزاوية اليسرى.

واستمرت المحاولات، وكاد منتخب أستراليا أن يسجل التعادل قبل أن يبعد سعود عبدالحميد التسديدة، لتتحول إلى ركلة ركنية، لتصل إلى اللاعب ويسدد الكرة بقوة، ولكن القائم أنقذ الأخضر من هدف التعادل.

وسقط أيمن يحيى للإصابة عند الدقيقة 34 بعد تدخل عنيف من اللاعب المنافس، وعاد الحكم إلى تقنية الفيديو، ليقرر منح البطاقة الحمراء لمدافع منتخب أستراليا عند الدقيقة 39، ليكمل الكنغر المباراة بـ10 لاعبين.

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، واصل الأخضر الضغط، ومرت رأسية سعود عبدالحميد أعلى المرمى، وأهدر حامد الغامدي فرصة تعزيز النتيجة، قبل أن ينجح أيمن يحيى في تسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 72 بعد تمريرة فراس البريكان.

سيواجه المنتخب السعودي، الفائز من مباراة اليابان وأوزبكستان في نهائي البطولة يوم الأحد المقبل.