أعرب نجم المنتخب السعودي الأولمبي، حامد الغامدي عن تمنياته بالفوز بلقب كأس آسيا تحت 23 عامًا، لإهداء البطولة للمدير الفني سعد الشهري.

حامد الغامدي يتمنى التتويج باللقب

وقال حامد الغامدي خلال تصريحاته التي نقلها الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الخميس: “لا زال أمامنا خطوة واحدة في البطولة، ويجب أن نحقق الفوز ونواصل نجاحنا في المحافظة على نظافة شباكنا لنعود باللقب”.

وتابع: “مدربنا سعد الشهري يقوم بدور كبير في الجانب النفسي والذهني، وهو نجح في قيادتنا إلى هذه المرحلة، ونحن كلاعبين نريد أن نهديه لقب البطولة بعدما لم ننجح في الفوز بالبطولة في النسخة الماضية، لأنه يستحق ذلك”.

الأخضر يواجه أوزبكستان في النهائي

ونجح المنتخب السعودي في الفوز على أستراليا بهدفين دون رد ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا، فيما فاز منتخب أوزبكستان على اليابان بثنائية نظيفة في الدور ذاته.

ومن المقرر أن يلعب المنتخب السعودي ضد أوزبكستان، مساء يوم الأحد المقبل، ضمن منافسات نهائي بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا، وسط تمنيات بمواصلة تألق الأخضر والتتويج باللقب للمرة الأولى.