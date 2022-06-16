ظهر حامد الغامدي بشكل مميز مع منتخب السعودية ضمن منافسات النسخة الحالية من بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا.

حامد الغامدي يتألق

وشارك حامد الغامدي في 5 مباريات ضمن منافسات كأس آسيا تحت 23 عامًا، بمعدل 450 دقيقة لعب، وقام بـ316 تمريرة، ليكون أكثر اللاعبين تمريرًا على مستوى البطولة.

وخطف حامد الغامدي الأنظار بمستواه المميز في مواجهة المنتخب السعودي ضد أستراليا، ليمنحه الاتحاد الآسيوي لكرة القدم لقب “رجل المباراة”، كما يُعد من الركائز الأساسية في تشكيلة المدير الفني سعد الشهري.

الأخضر يواجه أوزبكستان في النهائي

ونجح المنتخب السعودي في الفوز على أستراليا بهدفين دون رد ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا، فيما فاز منتخب أوزبكستان على اليابان بثنائية نظيفة في الدور ذاته.

ومن المقرر أن يلعب المنتخب السعودي ضد أوزبكستان، مساء يوم الأحد المقبل، ضمن منافسات نهائي بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا، وسط تمنيات بمواصلة تألق الأخضر والتتويج باللقب للمرة الأولى.