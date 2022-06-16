استعرض مقطع فيديو مشاعر حجاج إيران بعد وصول أولى رحلاتهم إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي.
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مشاعر حجاج #إيران، بعد وصول أولى رحلاتهم
إلى مطار الملك عبد العزيز الدولي.
.#بسلام_آمنين #خدمتكم_شرف pic.twitter.com/3Gbmuv8ZSo
— مطار الملك عبدالعزيز الدولي (@KAIAirport) June 15, 2022
وقال الحاج أحمد محمد رشيد حياة من إيران، إنه قدم قبل 3 سنوات للحج إلى أن شاء الله تعالى وجاء لأداء المناسك هذا العام.
وتابع: “أشكر الجهات المعنية على جميع الخدمات في المكان وكل شيء كان تمام وما تأخروا علينا”.
تيسير وتسهيل:
وقال أحد الحجاج الإيرانيين: “أشكر المسؤولين في المطار لأنهم يسروا جميع الأمور وكل الخدمات أخذت أقل من 10 دقائق من التفتيش والجوازات وكل شيء”.
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