استعرض مقطع فيديو مشاعر حجاج إيران بعد وصول أولى رحلاتهم إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي.

وقال الحاج أحمد محمد رشيد حياة من إيران، إنه قدم قبل 3 سنوات للحج إلى أن شاء الله تعالى وجاء لأداء المناسك هذا العام.

وتابع: “أشكر الجهات المعنية على جميع الخدمات في المكان وكل شيء كان تمام وما تأخروا علينا”.

تيسير وتسهيل:

وقال أحد الحجاج الإيرانيين: “أشكر المسؤولين في المطار لأنهم يسروا جميع الأمور وكل الخدمات أخذت أقل من 10 دقائق من التفتيش والجوازات وكل شيء”.