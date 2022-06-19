أكدت وزارة الحج والعمرة أنه يمكن إصدار تصريح أداء العمرة حسب المواعيد المتاحة في تطبيق اعتمرنا أو تطبيق توكلنا ومتابعة التطبيق في حال توفر مواعيد يمكن الحجز عليها.

التسجيل في موسم الحج:

وكانت وزارة الحج والعمرة أعلنت إغلاق باب التقديم في موسم الحج لمدة 9 أيام اعتبارًا من يوم 4 يونيو حتى 13 يونيو على أن يتم إعلان النتيجة يوم الأربعاء 16 ذو القعدة 1443هـ.

شروط الحج موسم 1443:

وقالت الوزارة: إن الشروط تتضمن ما يلي: