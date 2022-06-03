كشف القانوني خالد الشعلان، رأيه قانونيًّا بخصوص تصريحات علاء كنو شقيق اللاعب محمد كنو نجم نادي الهلال بعد أزمة توقيعه لناديي النصر والهلال في آن واحد.

وكان علاء تحدث في إحدى المساحات الهلالية عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، ونفى الأنباء المتداولة بشأن تزويره لبعض الأوراق، وتوقيع شقيقه على ورقة بيضاء.

ماذا قال شقيق كنو ؟

وقال: “موضوع التوقيع على بياض كاذب وأستغرب أن يصدر مثل هذه الأمور”، وعن توقيعه بدلًا من شقيقه، علق علاء قائلًا: “ليه؟.. ليس لديه أصبع، محمد هو من وقع بنفسه مع النصر”.

الرأي القانوني :

القانوني خالد الشعلان قال: “لن يُصبح حديث شقيق اللاعب بالمساحة ذا أهمية طالما لم يتبعه تقدّمه للجهةِ القضائيَّة المُختصَّة بدعوى ضدّ من تحدَّث عن ورقة بيضاء”.

وأضاف الشعلان: “فما فائدة الحديث المساحي دون الفعل القانوني؟، كما عليه أيضًا تقديم نفسه كشاهد إثبات أوَّل بالقضيَّة في مركز التحكيم الرياضي”.