شهدت حديقة الأمير ماجد، اليوم الجمعة، فعاليات “الليلة البنجلاديشية” ضمن برامج موسم جدة الثقافية الأسبوعية التي تشهدها الحديقة، وأقيمت خلالها العديد من العروض الفنية والشعبية التي تمثل الثقافة البنجلاديشية.

ألوان مختلفة:

وقدم المشاركون في العروض الفنية ألوانًا مختلفة تعبر عن الثقافة البنجلاديشية؛ وسط حضورٍ كبير على مسرح الفعاليات، كما قدمت العديد من الفقرات الاستعراضية والترفيهية المتنوعة التي تفاعل معها الحضور.

كما استمتع الزوار بعروض فرقة لافلو للفنون الشعبية وهي تؤدي فقراتها الفلكلورية الشعبية، إضافة إلى اشتمال الفعاليات على معرض للثقافة والفنون وعروض فلكلورية بنجلاديشية، وفعاليات حية بمشاركة فنانين وفرق استعراضية متخصصة في الفنون الشعبية البنجلاديشية.

خدمات عديدة للزوار:

واستمتع زوار الليلة البنجلاديشية بالخدمات المقدمة داخل الحديقة من مطاعم ومتاجر ومناطق عروض وفعاليات أضفت أجواءً من الفرح والبهجة على وجوه الزوار والأسر والأطفال من مختلف الجنسيات.

وتستقبل حديقة الأمير ماجد زوارها يوميًا بالعديد من الأنشطة الفنية والثقافية والترفيهية المشوقة، كما تتكامل فيها الخدمات والتجهيزات، التي تضم العديد من المتاجر ونافورة راقصة، إلى جانب منطقة عروض وألعاب تمنح الزوار رحلة عائلية مشوقة.